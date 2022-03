Langenlois begrüßt den Frühling mit einem Veranstaltungsreigen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ab 1. April heißt es in Langenlois „Servus Frühling“. Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe bis 18. April stehen Wein, Kultur, Garten und Wissen im Vordergrund. Schauplätze für den Veranstaltungsreigen sind unter anderem die Kittenberger Erlebnisgärten, der Arche Noah Schaugarten, das LOISIUM, der Arkadensaal, der vierzigerhof, die Modellbahnwelt, das Pub Castello, die Brauerei von BrauSchneider, das historische Stadtzentrum sowie zahlreiche Weingüter.

Weinverkostung

Bei einem Besuch in Langenlois ist bei Gästen zumeist ein Besuch in einem Weingut der Stadt geplant. Bei der Aktion „Weinschaun beim Winzer“ kann im Zuge der Frühlingsveranstaltungen Wein verkostet und mit den Winzerinnen und Winzern geplaudert werden.

Eine besondere Aktion gibt es auch in der LOISIUM WeinWelt. Dort hat der hauseigene "Bunny" bunte Ostereier in der Kellerwelt versteckt. Kulinarische Highlights werden zusätzlich von der LOISIUM Kitchen Rockstars angeboten.

Frühlingserwachen der Gärten und der Kultur

Die ersten Knospen und Blüten sind in der Natur bereits am Erblühen. Rechtzeitig zum Frühlingserwachen öffnet die Arche Noah Schiltern wieder ihre Pforten. Auch die Kittenberger Erlebnisgärten laden zur Osterzeit wieder in die Gärten ein.

Auch die Winterruhe am Kulturkalender ist vorbei. Bei den diesjährigen Frühlingsveranstaltungen in Langenlois haben es Literatur, Kino, Kabarett, Ausstellungen und Musik aufs Programm geschafft. Doch auch historisch hat Langenlois etwas zu bieten. Sowohl bei Stadtführungen, als auch bei Topothek-Veranstaltungen können Gäste mehr über die Geschichte und das frühere Leben in Langenlois erfahren.

Im Rahmen des Frühlingsprogramms findet auch „Köstlich.Regional.Holzplatz“ statt. Dabei werden lokale Winzer, Prozenten regionaler Lebensmittel, Handwerker und Künstler ihre Köstlichkeiten und Werke präsentieren.

Das genaue Programm gibt es unter www.kulturlangenlois.at/servusfruhling