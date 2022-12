Kremser Seniorinnen und Senioren sammeln Geschenke für Kinder in Not

Das SeneCura Sozialzentrum Haus Ringstraße hat in der Vorweihnachtszeit mit vollem Einsatz bei einer Spendenaktion von Aktion Leben mitgemacht. Die Mitarbeitenden und die Bewohnerinnen und Bewohner sammelten gemeinsam Weihnachtsgeschenke. Die wurden dann von den Seniorinnen und Senioren verpackt.



Die Geschenke gehen an die Pfarre Obritz, die im Namen der Aktion Leben insbesondere Frauen in finanzieller Not unterstützt. Zu Weihnachten soll dabei Kindern in Not eine besondere Freude gemacht werden.

Maria Dietler, die Leiterin des Haus Ringstraße, war begeistert: „Wir freuen uns, dass wir bei der Aktion so erfolgreich mithelfen konnten und hoffentlich vielen Kindern eine Freude bereiten. Wir bedanken uns besonders bei allen Spender:innen, die das ermöglicht haben, aber natürlich auch bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, die so viel Engagement gezeigt haben“

