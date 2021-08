Kremser Frauenberatungsstelle Lilith erhält Spende

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Schulbeginn. Das bedeutet aber für viele Familien kein fröhlicher Neubeginn, sondern oft zusätzliche finanzielle Belastungen. Für jedes der sechs Schulkinder, die mit ihren Müttern in den Krisenwohnungen von der Frauenberatungsstelle Lilith wohnen, gab es daher nun eine Spende. Die Kremser SPÖ-Frauen übergaben einen Gutschein für Schulsachen.

Beratung

Die Lilith Frauenberatung ist ein Projekt von Frauen für und mit Frauen und folgt den Grundsätzen frauenspezifischer Beratung wie Gleichwertigkeit zwischen Beraterin und Klientin, Hilfe zur Selbsthilfe, Ganzheitlichkeit, Vertraulichkeit, Information und Kostenlosigkeit. Man wolle, so heißt es von Lilith, ein Gegengewicht zur gesellschaftlichen Diskriminierung von Frauen, den Nachteilen weiblicher Sozialisation, den Mehrfachbelastungen und den vielen Formen von Gewalt bilden.