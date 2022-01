Kremser Fahrzeuglenker krachte gegen Hausmauer

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein Kremser Fahrzeuglenker hatte Montagabend Glück im Unglück. Der Lenker wollte von der B37 in die Wiener Straße abbiegen, als er die Kontrolle über den Wagen verlor. Er kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kollidierte mit einer Hausmauer. Am Vorplatz kam das Auto schließlich zu stehen.

Um 17.35 Uhr wurden Feuerwehr, Rettung und Polizei alarmiert. Für die Kremser Feuerwehr war es bereits der achte Einsatz an diesem Tag.

Lenker nahezu unverletzt

Am Unfallort fanden die Einsatzkräfte einen nahezu unverletzten Lenker und ein Fahrzeug inmitten von Haus, Telefonmast und Regenrinne am Vorplatz des Gebäudes vor. Das Fahrzeugwrack wurde mittels Ladekrans und Hebekreuz aus der misslichen Lage geborgen. Außerdem wurden Werbetafeln vom beschädigten Zaun abmontiert. Der Einsatz konnte nach rund zwei Stunden beendet werden.