Kleingartenverein Krems: Lieblingsplatz im Grünen

Tradition

Die Vereinsgeschichte reicht jedoch viel weiter zurück, im Juni ist das 104-jährige Bestehen. Während in den 1920ern in Mitterau der Fokus lag, befindet sich heute in Gneixendorf die größte Anlage (169 Parzellen). Im Laufe der Zeit hat es nicht nur geografische Veränderungen gegeben. Die Kleingärten seien in Kriegszeiten die Versorger der Städte und später – als Schrebergärten – ein Luxus für Wohlhabende gewesen. „In der Krise ist ein eigener Kleingarten sehr wertvoll“, so Erdl.

Bei der Jugend gebe es einen Trend zu Obst- und Gemüseanbau. Aufgebaut sind alle gleich – mit kleinem Haus und Zaun. Wie jeder seinen Garten gestaltet sei aber jedem selbst überlassen, so Erdl. Für den Obmann tragen viele kleine Dinge, wie ein Hochbeet oder blühende Pflanzen, zum Traumgarten bei. Eines darf laut ihm jedenfalls nicht fehlen: „Ein gemütliches Platzerl, wo man sich wohlfühlt und die Seele baumeln lassen kann“.

Von Verena Huber