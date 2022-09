Junge Kunstschaffende planen kreatives Herbstprogramm in Krems

Ab 22. September präsentiert die Jugendkulturkoordination der Stadt Krems "Bright Young Things" in der Volkshochschule drei junge Kunstschaffende. Eva Meisl, Julia Pötsch und Nino Salomon haben unterschiedliche Techniken - von Grafik und Malerei bis zur Tapisserie.

Alle setzen sich allerdings mit Gefühlen, Erinnerungen und Erlebnissen auseinander. Die Vernissage findet am 22. September um 18 Uhr statt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Musikschule Krems. Die Werke sind bis 14. Oktober in der VHS Krems zu sehen.

Vernissage und Asia-Feste

Die Jugendkultur-Szene in Krems bietet aber auch weitere Projekte: Im neuen Jugend Kulturraum präsentieren drei jugendliche Künstlerinnen und Künstler zwischen 14 und 17 Jahren ihre Arbeiten. Isabelle Adler, Silan Arslan und Marlene Lehrbaumer laden zur Vernissage am 30. September ab 18 Uhr. Die Ausstellung dauert bis 21. Oktober.

Unter dem Titel "Mangas & More" lädt das Jugendzentrum außerdem 12- bis 18-Jährige kostenlos zu Kreativfesten, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Am 14. September findet das Asia Fest mit Snacks und Drinks, K-Pop, Challenges und Drawing statt. Am 12. Oktober sowie am 9. November gibt es ein "Manga-Drawing". Und am 1. Dezember findet eine Vernissage mit den besten Kunstwerken statt.

