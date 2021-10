Judoka Charly Moser kürte sich in Lissabon zum Weltmeister

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bei der am 21. Oktober in Lissabon (Portugal) ausgetragenen Judo-Veteranen-Weltmeisterschaft erkämpfte sich Karl „Charly“ Moser den Weltmeister-Titel. In seiner Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm setzte sich der 55-Jährige mit starken Kämpfen durch und gewann den Finalkampf mit Ippon (höchstmögliche Wertung im Judo, Anm.).