Innenministerium fördert Terrorismusforschung an Donauuni Krems

Das Innenministerium fördert an der Donau-Universität Krems Forschung und Lehre im Bereich "Staatsschutz und Terrorismus- bzw. Extremismus-Bekämpfung". Ein entsprechender Vertrag wurde nun unterzeichnet, teilte das Ressort mit, er hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 875.000 Euro dotiert. Geschaffen wird damit ein Research-Cluster zum Thema, wissenschaftlicher Leiter ist Nicolas Stockhammer.

Spitzenniveau

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) erwartet sich davon bedarfsorientierte Forschung und Lehre auf internationalem Spitzenniveau mit speziellem Fokus auf die Situation in Österreich. Auch für fachliche Beratung relevanter Stellen und Funktionsträger im Bereich "Innere Sicherheit" soll gesorgt werden. Gestartet wird die Kooperation mit einem Symposium am Montag, es soll um die aktuellen Themenfelder des internationalen Terrorismus gehen.