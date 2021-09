Helfer dämmten Imbissbuden-Brand in Krems mit Gartenschlauch ein

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In den Nachtstunden des vergangenen Sonntags fing die Außenverkleidung sowie der Sonnenschutz eines Imbissstandes im Kremser Gewerbepark Feuer.

Brand unter Kontrolle

Einsatzkräfte der Feuerwachen Gneixendorf und der Kremser Hauptwache rückten mit mehreren Atemschutztrupps an.