Globaler Blick: Aktivisten aus Krems und Mali tauschen sich aus

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Jugendlichen von Fridays For Future (FFF) setzen sich in Krems für eine klimafreundliche Zukunft ein, doch die jungen Klimaaktivisten sind ebenso um eine globale Perspektive über die Landesgrenzen hinaus bemüht. Um mehr über den Klimaaktivismus im globalen Süden zu erfahren, tauschten sie sich vor Kurzem mit Fousseny Traoré, dem Gründer von FFF Mali, virtuell aus.

Klimatalk

Der Aktivist aus Mali erzählte im Klimatalk, wie die Klimakrise mit den sozialen und ökonomischen Problemen in seinem Heimatland zusammenhängt.