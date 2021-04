Gartenhaus-Terrasse in Krems Egelsee eingestürzt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Erst seit wenigen Tagen ist das Wetter so schön und warm, dass man endlich wieder auf der Terrasse oder im Garten sitzen kann. Den Besitzern eines Gartenhauses im Kremser Stadtteil Egelsee wurde das zum Verhängnis. Denn sie brachen auf ihrer Terrasse ein.

Zu der technischen Hilfeleistung wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Krems gerufen.