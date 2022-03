galeriekrems mit Saisonstart am neuen Standort

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die galeriekrems wechselt mit der neuen Saison ihren Standort von der Stadtbücherei in den ersten Stock des museumkrems. Besucherinnen und Besucher erhalten damit Zugang zu beiden Ausstellungen an einem Ort. Die neue Saison der galeriekrems wird am 24. März um 19 Uhr eröffnet.

"A Place Beyond"

Zu sehen ist die Ausstellung "A Place Beyond" des Künstlers Martin Bilinovoc bis 8. Mai. In seinen fotografischen Werken inszeniert der Künstler reale Situationen, die er kaum merklich manipuliert. Mit diesen Interventionen will Bilionvoc die Wahrnehmungsroutine der Besucherinnen und Besucher herausfordern. So wirken beispielsweise die auf dem Wiener Zentralfriedhof abgelichteten Gießkannen wie ein im Studio durchgeplantes Stilleben.

Martin Bilinovac absolvierte sein Studium an der Kunstakademie Münster, an der Angewandten in Wien, an der Bauhaus-Universität Weimar und an der Schule für künstlerische Fotografie, Friedl Kubelka, Wien. Außerdem ist er seit 2010 Lehrbeauftragter für Fotografie an der Kunstuniversität Linz.