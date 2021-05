Feuerwehr Krems im Einsatz: Pkw-Lenker prallte gegen Lichtmast

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Um die Mittagszeit des 8. Mai verlor ein aus Gneixendorf (Gemeinde der Stadt Krems) kommender Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei prallte er gegen einen Lichtmast. Daher wurde die Feuerwache Rehberg zur Fahrzeugbergung in Rehberg alarmiert. Kurz danach rückte die Mannschaft mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatzort aus.