Erster Abschnitt der Waldviertelleitung fertiggestellt

In der Stadtgemeinde Zwettl und der Gemeinde Rastenfeld entsteht die neue Waldviertelleitung. Mit dieser Trinkwasser-Versorgungsleitung soll auch künftig die Trinkwasserkapazität gesichert werden. Der erste von drei Abschnitten wurde nun fertig gestellt. In weiterer Folge ist mit der Leitung auch eine Versorgung vieler weiterer Gemeinden möglich.

„Durch das erste Teilstück der Leitung können wir die Wasserversorgung im Waldviertel weiter erhöhen. Unser Ziel ist ein Trinkwasserversorgungsnetz zu schaffen, das regionale Ausfälle oder Trockenperioden kompensiert“, so EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.

Erster Teilabschnitt fertig

Der erste, nun fertiggestellte Bauabschnitt ist 24 Kilometer lang und verläuft von Zwettl zum Hochbehälter in Pallweis. Der Hochbehälter befindet sich derzeit in Bau. Die Region wurde durch die Bauarbeiten an das bestehende Wasser-Versorgungsnetz im Bereich westlich von Zwettl angeschlossen. Nun kann es ebenfalls aus dem Nord-Westen versorgt werden.