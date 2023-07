Ein Festival, das schlummernde Bedürfnisse weckt

Nach über zwanzig Jahren Festivalorganisation mit allen Höhen und Tiefen könnte man denken, dass Hosp den diesjährigen Konzerten ganz gelassen entgegenblickt. Aber ganz im Gegenteil: „Ich bin ungeheuer nervös. Wenn die erste Band auf die Bühne geht, dann kann ich nicht anders und schaue nicht auf die Bühne, sondern ins Publikum. Ich will wissen, ob die Musik so ankommt, wie sie bei mir in der Vorbereitung angekommen ist.“

Festivalgeschichte

Grund dafür hat er aber keinen, denn die positiven Rückmeldungen seien jedes Jahr überwältigend. „Wir haben so eine fantastische Festivalgeschichte und so ein treues, neugieriges Publikum.“ Man gehe immer ein Risiko ein, weil er vor dem Festival gar nicht erklären kann, was da zu hören ist. „Wir versuchen viel und trauen uns jedes Jahr neue Dinge.“