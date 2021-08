Crash an Kreuzung forderte Einsatzkräfte der FF Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Einsatzreich begann der Montag für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Krems, da im Stadtgebiet von Landersdorf zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammengekracht waren.

Da keine Personen durch den Crash eingeklemmt wurden, konnten die Mitglieder nach der Unfallaufnahme durch die Polizei rasch mit der Fahrzeugbergung beginnen. "Radroller ermöglichten es sehr leicht, ein Fahrzeug zu rangieren und zu verladen", so die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite.