Coach aus Krems-Land bereitet auf Online-Bewerbungsgespräche vor

Die Pandemie hat das Arbeitsleben vieler auf den Kopf gestellt. Neben Kurzarbeit und Homeoffice ist auch ein digitaler Bewerbungsprozess heute schon längst keine Seltenheit mehr.

„Für viele Arbeitssuchende ist ein Bewerbungsgespräch, das online geführt wird, Neuland. Hier gilt es oft, noch mehr zu beachten, als wenn man in der einladenden Firma persönlich erscheint“, gibt Marcus Braun gegenüber dem NÖ Wirtschaftspressedienst zu bedenken. "Bei solchen Gesprächen über Plattformen müsse man fast schon als eigener Regisseur auftreten, angefangen von der Gestaltung des Hintergrunds, der Ausleuchtung und der Kameraposition. Dabei sind wir noch gar nicht bei der Bekleidung und einem etwaigen Make-Up.“

Vom Lebenslauf zum Probegespräch

Um Jobsuchenden entsprechend zu unterstützen, gründete der in Imbach (Bezirk Krems-Land) lebende Unternehmer gemeinsam mit seiner Frau Anna daher die "Einfach Starten AMB Dienstleistungs KG", die ein ganzheitliches Betreuungs-Konzept anbietet.

Zuerst wird gemeinsam mit der Kundschaft ein Lebenslauf erstellt, der dann auf die gewünschte Firma zugeschnitten werden sollte. Danach folgt ein ausführliches Gespräch sowie zur Übung ein Probe-Online-Bewerbungsgespräch. Bei allem sei es wichtig, sehr sensibel vorzugehen und sich auf die jeweilige Firma einzulassen, um den besten Eindruck zu vermitteln, erklärte Braun im Gespräch mit dem NÖ Wirtschaftspressedienst.



Dabei ist Braun der Meinung, dass diese Art des Recruiting auch nach Corona noch Bedeutung haben werde. Umso wichtiger sei es, sich darauf einzustellen und dafür fit zu machen. Eine Kooperation mit dem AMS sieht er als möglich an.

