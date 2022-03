Bezirk Krems: Mann verletzte sich bei Forstarbeiten schwer

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein 51-Jähriger hat sich am Mittwochnachmittag bei Forstarbeiten in Straß im Straßertale (Bezirk Krems) schwere Blessuren an der Hand zugezogen. Der Mann aus dem Bezirk Hollabrunn hatte nach Polizeiangaben ein in einem Spaltautomaten verkeiltes Holzstück entfernt und war dabei verletzt worden. Der Niederösterreicher wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.