Baustelle in Krems: Sperre bei Hoher Markt und Wachtertorgasse

Der Kremser Baustellen-Sommer beginnt: Im Bereich Hoher Markt und Wachtertorgasse bis zur Schießstattgasse werden ab 14. Juni Bauarbeiten für die Sanierung der über 70 Jahre alten Wasserleitung durchgeführt.

Ab 2. Juli Totalsperre

Während man in der ersten Bauphase beim Hohen Markt mit einer halbseitigen Straßensperre auskommt, ist in der zweiten Bauphase ab 2. Juli eine Totalsperre der Wachtertorgasse notwendig.

Autofahrer müssen eine Umleitung über Schießstattgasse, Wachtbergstraße, Kreuzbergstraße, Gaswerkgasse, Kaiser-Friedrich-Straße und Ringstraße in Kauf nehmen. Die Sperre wird voraussichtlich bis Schulbeginn dauern. Die Sanierungsarbeiten an der Wasserleitung sollen bis 12. September abgeschlossen sein.