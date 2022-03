Ausstellungen, Kurse, Lesungen: Das Programm der Kultur Mitte Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bereits am 9. März startete die Galerie Kultur Mitte Krems mit einem Malkurs von Martha Platzer in die neue Saison. Zwar geht dieser noch bis 6. April, Plätze gibt es aber keine mehr, wie die Gallerie in einer Aussendung mitteilte. Die gute Nachricht: Von 7. September bis 12. Oktober Platzers Malkurs in die zweite Runde. Zum Abschluss der Kursreihe wird am 14. Oktober dann eine Finissage gezeigt.

Ausstellungen

Insgesamt fünf Ausstellungen werden heuer über das Jahr verteilt in der Galerie zu sehen sein. Den Anfang macht von 9. bis 23. April „Augenblicke“. Darin werden Aquarelle von Nikolaus Yvon gezeigt. Die Vernissage findet am 8. April um 19 Uhr statt.

Genau ein Monat nach Ausstellungsbeginn von "Augenblicke" wird ab 9. Mai Traude Steiner ihre Blumenbilder in Acryl zeigen. Bereits am 6. Mai findet um 19 Uhr die Vernissage statt, zu sehen ist die Ausstellung dann noch bis 20. Mai.

Werke des türkischen Künstlers Nedim Sönmez sind von 17. bis 20. August von 9 bis 12 Uhr zu sehen. Unter dem Titel „Marmorierte Bilder“ werden Werke von der Tradition zur Moderne ausgestellt. Hergestellt wurden sie in traditioneller Ebrutechnik. Die Vernissage findet am 16. August um 19 Uhr statt.

Von 22. Oktober bis 5. November werden schließlich Bilder von HaRo Kail und Johannes Dobner gezeigt, Auftakt ist am Vortag um 19 Uhr.

Nicht nur Bilder, sondern auch Keramik, sind bei der Ausstellung von Helga Reisinger zu sehen. Diese findet von 18. November bis 2. Dezember statt.

Lesungen

Die Ausstellungen wechseln sich in der Galerie Kultur Mitte Krems aber auch mit Lesungen ab. Die erste findet bereits am 28. April statt. Ab 19 Uhr wird Markus Gartner aus „Politik muss wieder für die einfachen Menschen gemacht werden“ vortragen.

Eine weitere Lesung geht am 19. Mai über die Bühne . Ab 19 Uhr dreht sich dabei alles um „Pflegenotstand – was tun?“. Der Abend wird unter anderem vom Zentralverband für Pensionistinnen und Pensionisten mitgestaltet.

Neben der Ausstellung seiner Bilder wird HaRo Kail am 4. November um 19 Uhr auch aus seinem neuen „Wachau Krimi“ lesen.

Filmabend als Abschluss

Den Abschluss des Jahresprogramms bildet ein Filmabend am 2. Dezember ab 19 Uhr. Dieser wird vom Film und Videoclub Krems veranstaltet. Gezeigt werden vier teils preisgekrönte Filme von den Kremser Filmachern Wagner, Körbler und Van Veen.

Änderungen des Jahresprogramms sind aufgrund der Coronapandemie möglich.