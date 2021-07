Ausstellung in Krems: Von Wasserbildern bis Warnungen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mit ihrer neuen Ausstellung entführt die Galerie Daliko im Kremser Ortsteil Egelsee in die Welt der „Wasserbilder und prophetischen Warnungen“. Zu sehen sind dabei einerseits die neuesten Werke des Künstlers und Literaten Wolfgang Glechner, der diese als „prophetische Warnungen“ beschreibt.

Dazu sind auch die „Wasserbilder“ von Künstler Markus Krön zu sehen, worin die Kulturlandschaft des Alpenvorlandes gezeigt wird.

Eröffnung

Zur Eröffnung kam nicht nur die Stadtpolitik, unter anderem Vizebürgermeisterin Eva Hollerer und Bildungsgemeinderat Klaus Bergmaier, sondern auch Obmann des NÖ Kulturforums Ewald Sacher. Die Ausstellung ist noch bis 7. August immer Dienstag bis Freitag zwischen 15 und 19 Uhr in der Galerie Daliko zu sehen.