82-Jähriger krachte in der Wachau mit Golfcart gegen Weinstock

Nicht zu Fuß, sondern in einem Golfcart erkundete ein 82-Jähriger am vergangenen Mittwoch die Weingärten in Weißenkirchen (Bezirk Krems-Land). Doch dann der Schreck: In einem abschüssigen Gelände kam sein Fahrzeug ins Rutschen und der Mann krachte gegen einen Weinstock.

Verletzt

Wie das Bezirkspolizeikommando mitteilte, erlitt der 82-Jährige dabei leichte bis mittelschwere Verletzungen im Bereich des Kopfes. Ein zuerst angeforderter Rettungshubschrauber war aber nicht notwendig. Der Mann wurde vom Rettungsdienst geborgen und nach der Erstversorgung in ein Spital verbracht.

