Krems trauert um ehemaligen Vizebürgermeister Erich Hackl (93)
Erich Hackl gilt als prägende Persönlichkeit des politischen und gesellschaftlichen Lebens in der Stadt Krems. Als Mitglied der ÖVP gehörte er dem Gemeinderat und dem Stadtsenat an, bevor er Vizebürgermeister wurde. Er verstarb am 9. Jänner im 94. Lebensjahr.
Vom Gemeinderat zum Vizebürgermeister
Seine Laufbahn im Gemeinderat startete er 1972, 1977 ging es für ihn in den Stadtsenat. Von 1990 bis 1996 war er als Vizebürgermeister im Einsatz. Vor über 30 Jahren gründete Hackl gemeinsam mit Adi Hiendl die Deutsch-Österreichische Gesellschaft (DÖG) Freundeskreis Passau–Krems mit Sitz in Passau. "Damit leistete er einen wesentlichen Beitrag zur Vertiefung der Beziehungen zur Partnerstadt Passau", heißt es in seinem Nachruf der Stadt Krems. Dem Verein war Hackl bis zuletzt eng verbunden und wurde auch zu dessen Vize-Ehrenpräsident ernannt.
Weiters engagierte sich der pensionierte Lehrer über Jahrzehnte im Kiwanis Club Krems-Wachau sowie im NÖ Hilfswerk, dem er als Vizepräsident vorstand.
„Erich Hackl war ein Mensch des Dialogs und der Verantwortung. Sein Einsatz für Krems und für die Freundschaft mit unserer Partnerstadt Passau verdient bleibende Anerkennung“, würdigt Bürgermeister Peter Molnar die Verdienste des Verstorbenen.
Stadt wird Andenken an Alt-Vize bewahren
Die Stadt Krems wird Hackl ein ehrendes Andenken bewahren. Erich Hackl hinterlässt eine Schwester, drei Kinder, fünf Enkelkinder und zwei Urenkel.
Die Verabschiedung des ehemaligen Vizebürgermeister findet am Samstag, 24. Jänner, um 12.30 Uhr, in der Kapelle am Friedhof Krems statt. Um 14 Uhr ist eine Heilige Messe in der
Stadtpfarrkirche St. Veit angesetzt.
