Krems trauert um ehemaligen Vizebürgermeister Erich Hackl (93)

Erich Hackl gilt als prägende Persönlichkeit des politischen und gesellschaftlichen Lebens in der Stadt Krems. Als Mitglied der ÖVP gehörte er dem Gemeinderat und dem Stadtsenat an, bevor er Vizebürgermeister wurde. Er verstarb am 9. Jänner im 94. Lebensjahr.

Vom Gemeinderat zum Vizebürgermeister

Seine Laufbahn im Gemeinderat startete er 1972, 1977 ging es für ihn in den Stadtsenat. Von 1990 bis 1996 war er als Vizebürgermeister im Einsatz. Vor über 30 Jahren gründete Hackl gemeinsam mit Adi Hiendl die Deutsch-Österreichische Gesellschaft (DÖG) Freundeskreis Passau–Krems mit Sitz in Passau. "Damit leistete er einen wesentlichen Beitrag zur Vertiefung der Beziehungen zur Partnerstadt Passau", heißt es in seinem Nachruf der Stadt Krems. Dem Verein war Hackl bis zuletzt eng verbunden und wurde auch zu dessen Vize-Ehrenpräsident ernannt.

Weiters engagierte sich der pensionierte Lehrer über Jahrzehnte im Kiwanis Club Krems-Wachau sowie im NÖ Hilfswerk, dem er als Vizepräsident vorstand.