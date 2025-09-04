Korneuburger Werft: SPÖ ortet Blockade durch Landesregierung

Eine eigene Donauinsel für Niederösterreich – nicht weniger wünscht sich die Landes-SPÖ. Denn das perfekte Areal dafür, die Werftinsel in Korneuburg, steht nach der Pleite der Signa-Gruppe zum Verkauf.

Das Immobilienunternehmen wollte dort ein neues Stadtviertel etablieren, hatte große Pläne – doch die Insolvenz kam einer Umsetzung zuvor. Nun hofft die Stadt, der ohnehin schon die Hälfte des Areals gehört, den Signa-Anteil kaufen zu können. Ein Bausperre wurde bereits umgesetzt.

Geht es nach der SPÖ, braucht es für den Kauf jedoch auch die Unterstützung des Landes NÖ – nicht nur für eine mögliche Umwidmung, sondern auch finanziell. Am 30. August des Vorjahres wurde dazu ein Antrag eingebracht, der an den Rechts- und Verfassungsausschuss verwiesen wurde. Seither liegt dieser jedoch auch Eis, wie nun SPÖ-Umweltsprecherin Kerstin Suchan-Mayr kritisiert. „Das ist ein völlig inakzeptables Blockieren eines Projekts, das Umwelt, Hochwasserschutz und Lebensqualität miteinander verbindet“, sagt Suchan-Mayr. Die Stadt Korneuburg habe das Ihrige bereits getan und sei bereit, in das Naturjuwel zu investieren. Nun liege es „an der schwarz-blauen Landeskoalition, ihren Teil beizutragen“, lässt Suchan-Mayr der Landesregierung ausrichten.