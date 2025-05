Die „Schmiede“ in Korneuburg lädt zum Frühlingsfest

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Werkstatt sitzt jeder Handgriff. In einer Ecke wird gesägt, in der nächsten gebohrt und in einer anderen dunkler Holzleim auf Latten aufgetragen.

„Die Produktion läuft auf Hochtouren“, sagt Sozialarbeiterin Karin Höllinger, während sie durch den Raum führt. Und das bereits seit Längerem. Denn das Team der Initiative „Schmiede – Zukunft und Arbeit“ lädt am Freitag, dem 16.5., erstmals zu einem Frühlingsfest in das Korneuburger Industriegebiet. Und dabei will man nicht nur den Schmiede-Garten von seiner besten Seite zeigen, sondern auch Einblicke in die Arbeit des gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes ermöglichen.