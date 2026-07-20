Bankraub in Korneuburg: 5.000 Euro für Hinweise geboten
Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, der am 19. Juni gegen 14.10 Uhr eine Bank am Korneuburger Hauptplatz überfallen hat.
Für Hinweise, die zur Ausforschung bzw. zur Festnahme führen, wurde eine Belohnung in der Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Tipps werden auf Wunsch vertraulich behandelt: 059133-303333.
Dieser Mann wird gesucht
Der Mann ist zwischen 30 und 45 Jahren alt, etwa 175 Zentimeter groß und hat eine schlanke Statur. Beim Überfall trug er eine FFP2-Maske, es wird ein südländischer Hauttyp vermutet. Er sprach Hochdeutsch ohne Dialekt oder Akzent. Der Mann trug außerdem dunkle, unauffällige Bekleidung und eine schwarze Sporttasche.
Bankräuber floh auf E-Scooter
Der Täter ging am 19. Juni direkt ins Büro und schloss die Tür. Er drohte der Mitarbeiterin und nötigte sie zur Herausgabe des Geldes aus dem Tresor. Danach verstaute der Mann das Geld in einer mitgebrachten Sporttasche, zwang das Opfer, sich auf den Boden zu legen, und schlug mehrmals auf das Opfer ein. Anschließend verließ er die Bankfiliale und flüchtete mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ergebnislos.
Das Opfer erlitt Verletzungen unbekannten Grades und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen wurden von den Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub und Assistenzbereich Tatort, übernommen.
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