Bankraub in Korneuburg: 5.000 Euro für Hinweise geboten

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, der am 19. Juni gegen 14.10 Uhr eine Bank am Korneuburger Hauptplatz überfallen hat.

Für Hinweise, die zur Ausforschung bzw. zur Festnahme führen, wurde eine Belohnung in der Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Tipps werden auf Wunsch vertraulich behandelt: 059133-303333.