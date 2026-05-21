Jugendliche am Bahnhof Korneuburg ausgeraubt – Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Raubüberfall auf zwei Jugendliche am Bahnhof Korneuburg hat die niederösterreichische Polizei am Donnerstag um Hinweise bei der Tätersuche gebeten.

Zwei Unbekannte hatten am 20. März den beiden Opfern Gewalt angedroht und die Herausgabe von Schmuck und Geld gefordert. Die Beschuldigten flüchteten schließlich samt Barem in einem dunklen Pkw, eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.