Jugendliche am Bahnhof Korneuburg ausgeraubt – Polizei bittet um Hinweise
Nach einem Raubüberfall auf zwei Jugendliche am Bahnhof Korneuburg hat die niederösterreichische Polizei am Donnerstag um Hinweise bei der Tätersuche gebeten.
Zwei Unbekannte hatten am 20. März den beiden Opfern Gewalt angedroht und die Herausgabe von Schmuck und Geld gefordert. Die Beschuldigten flüchteten schließlich samt Barem in einem dunklen Pkw, eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.
Hinweise erbeten
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde ein Phantombild von einem der Verdächtigen veröffentlicht. Der Gesuchte sei 16 bis 20 Jahre alt und 1,60 bis 1,80 Meter groß, hieß es in der Täterbeschreibung.
"Der Gesuchte weist eine schlanke Figur, dunkle Augen und einen Ziegenbart auf und war zuletzt u.a. mit einem dunklen Pullover und dunklen Jeans bekleidet," heißt es von Seiten der Exekutive.
Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an die Polizeiinspektion Korneuburg (Tel.: 059133-3240) erbeten.
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