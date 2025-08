Kollision auf der A1: Pkw landete auf der Mittelleitwand

Auch erfahrene Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Loosdorf (Bezirk Melk) staunten am Donnerstagfrüh nicht schlecht, als sie eine Unfallstelle auf der Westautobahn erreichten. Ein Lkw und ein Pkw waren in Fahrtrichtung Wien kollidiert. Das Auto war dabei gegen die mittlere Betonleitwand gedrückt worden und kam zur Hälfte auf dieser zu liegen.

Am Unfallort stellte sich heraus, dass der verletzte Pkw-Lenker trotz extremer Schäden an seinem Fahrzeug bereits selbstständig aus dem Pkw-Wrack geklettert war, berichtete die Feuerwehr Loosdorf. Das Heck des Unfallwagens ragte in die Fahrbahnrichtung Salzburg hinein.