Köstlichkeiten aus aller Welt bei Streetfood-Festival

Es soll ein Fest für alle Sinne werden – besonders aber für den Geschmack. Zu Pfingsten (6. bis 9. Juni) verwandelt sich die Innenstadt von Wiener Neustadt in ein Zentrum für Feinschmecker, Musikliebhaber und Familien. Der „StrEATfood Circus“ feiert seine Premiere in Niederösterreich und bringt eine geballte Ladung Esskultur in Form von Streetfood in die Innenstadt.

Hinter der Idee steckt Unternehmer und Veranstalter Alexander Janisch, der Streetfood-Catering von der kleinen Firmenfeier, über Messen und Conventions bis hin zum Festival oder Konzert mit Zehntausenden Besuchern anbietet.