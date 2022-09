Klosterneuburg: Polizisten retteten Mann im Rollstuhl vor Flammentod

Zwei Polizisten sind in der Nacht auf Donnerstag in Klosterneuburg zu Lebensrettern geworden. Bei einem Brand in der Wohnung eines gehbehinderten Mannes traten die Beamten die Türe ein, um das Opfer vor den Flammen aus dem bereits stark verrauchten Zimmer zu retten. Der durch die Rauchgase stark mitgenommene Mann wurde mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber "Christophorus 2" in ein Krankenhaus geflogen.

Gegen 3.30 Uhr nachts wurden die Einsatzkräfte wegen des Brandes an die Einsatzadresse in Klosterneuburg gerufen. "Da die Polizei als erstes vor Ort war und den Ernst der Lage erkannte, haben die Polizisten geistesgegenwärtig gehandelt und eine Person aus dem stark verrauchten Zimmer gerettet. Es wurden sofort alle medizinischen Schritte durch die Rot-Kreuz Teams eingeleitet", heißt es vom Roten Kreuz Klosterneuburg.

Großaufgebot

Neben der Freiwilligen Feuerwehr, die den Brand löschte, stand die Polizei, zwei Rettungstransportwagen, ein Notarztwagen, der Bezirkseinsatzleiter sowie der Notarzthubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache laufen.