"Klimaschule" Naturpark: Wo der Wald Schwein hat

„Die Kinder der Naturparkschulen sind die besten Umwelt- und Naturschutzbotschafter, die wir haben können“, meinte Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) bei ihrem Besuch. Insgesamt hatten 29 Bildungseinrichtungen Aktionen in NÖ-Naturparken geplant, bei denen über 1.000 Kinder und Jugendliche ihr Wissen vertiefen konnten. Es geht aber um reine Wissensvermittlung hinaus. Vielmehr sollen Menschen für die Schönheit und Verletzlichkeit der Wasserlebensräume sensibilisiert werden, so Susanne Käfer vom Naturpark.

Sensibilisieren will man auch für den Klimawandel. Denn so idyllisch der Wienerwald scheint, „die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits deutlich und sichtbar zu spüren“, sagt Oberförster Thomas Rupp . „Zahlreiche Baumarten, wie Rotbuche, Schwarz- und Weißkiefer oder auch Esche und Fichte geraten durch Witterungsextreme wie Hitze und lang anhaltende Trockenheit unter Stress und sind für Krankheiten wie auch für schädliche Insekten ein gefundenes Fressen“, erklärt der Experte.

Um diese Entwicklung und die Rolle der Wälder zu vermitteln, hat der Naturpark Sparbach die „KlimaSCHAUplätze“ geschaffen. Auf einem neuen Rundweg wird mit neun interaktiven Stationen auf spielerische und informative Weise gezeigt, wie sich der Klimawandel in unseren Wäldern bemerkbar macht. Tatjana von Lattorff, Prinzessin von und zu Liechtenstein, meinte dazu: „Wenn wir an die Zukunft denken, dann denken wir nicht in Jahren oder Jahrzehnten – sondern in Generationen. Darum ist es so wichtig, Kinder und Jugendliche mit solchen Bildungsprojekten zu erreichen.“ Begleitend zum drei Kilometer langen Rundweg wird eine App mit zusätzlichen Informationen und Challenges angeboten. Um „Klimabildung für eine zukunftsfitte Generation zugänglich zu machen.“