Klimaforschung im Ackerbau

Um rund 1,9 Millionen Euro errichtet die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit im niederösterreichischen Großnondorf eine Versuchsstration für klimafitte Getreidesorten. Damit auch in Zukunft jeder in Österreich sein Essen auf den Tisch bekommt, forscht die AGES an insgesamt 8 Versuchsstandorten. Der neue Standort soll die Erforschung klimaangepasster Kulturpflanzen vorantreiben. Somit wird ein wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet.