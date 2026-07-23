Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
KURIER TV

Klimaforschung im Ackerbau

Die AGES errichtet in Großnondorf eine Versuchsstation
Thorsten Simon aus Großnondorf
23.07.2026, 09:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Um rund 1,9 Millionen Euro errichtet die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit im niederösterreichischen Großnondorf eine Versuchsstration für klimafitte Getreidesorten. Damit auch in Zukunft jeder in Österreich sein Essen auf den Tisch bekommt, forscht die AGES an insgesamt 8 Versuchsstandorten. Der neue Standort soll die Erforschung klimaangepasster Kulturpflanzen vorantreiben. Somit wird ein wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet.

Hollabrunn
kurier.tv  | 

Kommentare