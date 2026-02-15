Ein 14-jähriger Wiener ist am Donnerstagnachmittag bei einem Kletterunfall im Waldgebiet von Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) schwer verletzt worden. Der Jugendliche stürzte von einem etwa acht Meter hohen Felsblock und rutschte anschließend weitere zehn Meter durch steiles Waldgelände. Ein aufwändiger Rettungseinsatz war die Folge.

Für die Bergung wurden weitere Mitglieder der Bergrettung sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 9 angefordert. Mit einer speziellen Gebirgstrage und über mehrere Seilgeländer transportierten die Einsatzkräfte den Schwerverletzten zum Hartcourtplatz bei der Kirche, von wo aus er mit dem Hubschrauber ins SMZ Ost geflogen wurde.

Die vier Freunde waren zu einem Spaziergang hinter der Kirche in Kaltenleutgeben aufgebrochen und lediglich mit Jeans und Sneakern bekleidet. Vom Ludwig-Fürst-Steig wechselten sie zum Kaisersteig, wo sie auf eine Felsformation mit mehreren bis zu acht Meter hohen Felsblöcken stießen. Beim Versuch, einen dieser Blöcke zu erklimmen, verlor der 14-Jährige den Halt und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Er rutschte durch das steile, mit Laub bedeckte Waldgelände weitere zehn Meter ab, bevor er zum Stillstand kam.

Komplexe Rettungsaktion mit Hubschraubereinsatz

Ein Begleiter des Verunglückten alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Beamte der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf sowie Rettungskräfte und ein Notarzt der Bergrettung lokalisierten den Jugendlichen und leisteten Erste Hilfe.