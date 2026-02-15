Brand auf der A1: Lkw-Ladung erschwerte Löscharbeiten

Am 14. Februar gegen 18.45 Uhr wurden die Feuerwehren Eichgraben und Altlangbach zu einem Lkw-Brand auf die A1 Westautobahn gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug, das in Richtung Salzburg unterwegs war, laut Einsatzbericht bereits in Vollbrand. Insbesondere der Motorraum soll betroffen gewesen sein.

Apfelpalletten erschwerten Löscharbeiten

Durch rasches und koordiniertes Vorgehen konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Anhänger weitgehend verhindert werden, so die FF Eichgraben. Laut "Doku-NÖ" dürften sich die Löscharbeiten als schwierig herausgestellt haben, da der brennende Sattelzug vollbeladen mit Apfelpalletten war.

Polizei und Asfinag sicherten die Unfallstelle während der Löscharbeiten. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde der Lkw geborgen und abtransportiert. Die Brandursache ist derzeit unklar.