Tödlicher Unfall Herzogenburg: Autofahrer prallt gegen Baum

Ein 65-jähriger Mann ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der L 5021 im Gemeindegebiet von Herzogenburg (Bezirk St. Pölten ) ums Leben gekommen. Der Lenker aus dem Bezirk St. Pölten war auf der Landesstraße von Einöd in Richtung Getzersdorf unterwegs.

Der Unfall ereignete sich gegen 07.00 Uhr, als der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die alarmierten Rettungskräfte verstarb der 65-Jährige noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Herzogenburg hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die L 5021 bis etwa 08.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.