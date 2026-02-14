Niederösterreich

Alkofahrt im Bezirk Scheibbs endet mit Überschlag

Der 36-Jährige verunfallte auf der L 96 und wurde mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert.
14.02.2026, 11:26

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Ein 36-jähriger Mann wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L 96 im Gemeindegebiet von Wang (Bezirk Scheibbs) leicht verletzt. Der Lenker aus dem Bezirk Scheibbs soll laut Polizeibericht aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und von der Fahrbahn abgekommen sein.

Unfall auf der A3: Feuerwehr findet nur das leere Auto

Der Unfall ereignete sich gegen 20.20 Uhr. Der 36-Jährige war von Steinakirchen am Forst in Richtung Randegg unterwegs, als er des Straßenkilometers 17 verunfallte. Nach ersten Erhebungen der Polizeiinspektionen Gresten und Scheibbs dürfte sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen haben. Der Lenker wurde ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

Führerschein abgenommen

Da ein Alkotest positiv ausfiel, wurde dem Lenker der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die L 96 musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten rund 20 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Der Mann aus dem Bezirk Scheibbs wird sich nun vor der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde verantworten müssen.

Blaulicht Scheibbs
kurier.at  | 

Kommentare