Alkofahrt im Bezirk Scheibbs endet mit Überschlag

Ein 36-jähriger Mann wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L 96 im Gemeindegebiet von Wang (Bezirk Scheibbs ) leicht verletzt. Der Lenker aus dem Bezirk Scheibbs soll laut Polizeibericht aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und von der Fahrbahn abgekommen sein.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.20 Uhr. Der 36-Jährige war von Steinakirchen am Forst in Richtung Randegg unterwegs, als er des Straßenkilometers 17 verunfallte. Nach ersten Erhebungen der Polizeiinspektionen Gresten und Scheibbs dürfte sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen haben. Der Lenker wurde ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

Führerschein abgenommen

Da ein Alkotest positiv ausfiel, wurde dem Lenker der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die L 96 musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten rund 20 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Der Mann aus dem Bezirk Scheibbs wird sich nun vor der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde verantworten müssen.