Unfall nach Faschingsumzug: Anhänger samt Insassen umgekippt

Am Samstagnachmittag kam es im Gemeindegebiet von Hobersdorf (Bezirk Mistelbach) zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein Traktor samt zum Faschingswagen umfunktionierten Anhänger und zwei Pkws waren beteiligt, wie die Polizei berichtet.

Nach einem Faschingsumzug fuhr ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach mit seinem Traktor auf der B7 Richtung Bullendorf nach Hause. Im Anhänger befanden sich neun weitere Personen im Alter zwischen 14 und 34 Jahren. Mehrere Fahrzeuge folgten dem Traktorgespann. Fahrzeug gegen Anhänger geschleudert Als ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Horn zum Überholen ansetzte, befand sich ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf bereits im Überholvorgang. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Durch den Aufprall wurde ein Fahrzeug gegen den Anhänger geschleudert, der daraufhin ins Bankett kippte und seitlich liegen blieb.