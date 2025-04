Klavier und Ziehharmonika: Kuriose Fundstücke in Müllverbrennung

Alte Fahrräder oder Rasenmäher waren ebenfalls schon dabei, wie EVN-Sprecher Stefan Zach erzählt. „Man kann sagen: alles, was annähernd in eine Restmülltonne passt, landet auch oft dort. Mülltrennung wird offenkundig unterschiedlich interpretiert“, meint Zach schmunzelnd.

Entsprechend groß seien die Mengen an Metall, die in der Abfallverwertungsanlage recycelt werden müssen. „Bei der Verbrennung werden gefährliche Stoffe zerstört oder ausgeschleust. Pro Tonne Müll werden beispielsweise 25 Kilogramm Altmetallschrott herausgefiltert", schildert der EVN-Sprecher. Aus Reifenfelgen, Metallgestellen oder Ähnlichem. "Darüber hinaus werden in der nassen Rauchgasreinigung pro Tonne Müll vier Kilogramm Gips erzeugt. Der Gips wird etwa in der Bauindustrie verwertet.“

Aus Müll wird Energie

In der Anlage wird sogenanntes „Urban Mining“ betrieben: Dabei geht es um die Rückgewinnung von Rohstoffen. Besonders hervorzuheben sei dabei die umweltfreundliche Logistik der Anlage: "Der Großteil des angelieferten Mülls wird in Spezialcontainern per Bahn transportiert, und auch die Reststoffe werden überwiegend auf diesem Weg abgeführt. Diese nachhaltige Lösung unterstützt nicht nur die Kreislaufwirtschaft und trägt zur Reduktion von CO₂-Emissionen bei, sondern schafft auch Arbeitsplätze in der Region."