Kein Wasser: Feuerwehr löschte den Durst von 20 Pferden
Bei einem Reitstall im Bezirk Baden brach nach einem technischen Defekt die Wasserversorgung zusammen. Die Einsatzkräfte halfen aus.
Sie sind nicht nur bei Bränden und Verkehrsunfällen zur Stelle, sondern auch wenn es darum geht Tierleid zu verhindern. Die Freiwillige Feuerwehr Oberwaltersdorf ist am Dienstag zu einer Notversorgung für zirka 20 Pferde eines örtlichen Reitstalls ausgerückt.
Pumpe ausgefallen
Eine für die Wasserversorgung notwendige Pumpe war plötzlich ausgefallen und die Fachfirma konnte nicht gleich herbeigeholt werden, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Weil der Reitstall sehr abgelegen ist, gab es daher auch keine andere Möglichkeit schnell an Wasser für die Tiere zu kommen.
Pferde prüften die Qualität
Um die Pferde mit Wasser versorgen zu können, rückte die Feuerwehr mit einem Hilfeleistungsfahrzeug mit einem 4.000 Liter großen Wassertank an Bord zum Hilfseinsatz aus.
“Von einigen Pferden wurde dann gleich auch mal die Qualität des eigens angelieferten Wassers geprüft", hieß es beim Bezirksfeuerwehrkommando Baden. Wieder einmal zeigte die Feuerwehr, dass sie jederzeit auch für Tiere da ist um zu helfen, so die Einsatzkräfte.
