Kein Wasser: Feuerwehr löschte den Durst von 20 Pferden

Pferde prüften die Qualität

Um die Pferde mit Wasser versorgen zu können, rückte die Feuerwehr mit einem Hilfeleistungsfahrzeug mit einem 4.000 Liter großen Wassertank an Bord zum Hilfseinsatz aus.

“Von einigen Pferden wurde dann gleich auch mal die Qualität des eigens angelieferten Wassers geprüft", hieß es beim Bezirksfeuerwehrkommando Baden. Wieder einmal zeigte die Feuerwehr, dass sie jederzeit auch für Tiere da ist um zu helfen, so die Einsatzkräfte.