Trächtige Katzen wurden in NÖ aus illegaler Zucht gerettet

Aus einer illegalen Zucht konnten drei trächtige Katzen vom Österreichischen Tierschutzverein gerettet werden. Nach der behördlichen Beschlagnahmung nahm der Assisi-Hof in Stockerau diese auf - kurze Zeit später kamen 11 Katzenbabys zur Welt, die nun viel Zeit und Pflege brauchen.

Nun sind sie am Assisi-Hof in einer sicheren Umgebung, wo sie aufgepäppelt werden. Nach einer anfänglichen Verunsicherung haben sich die neuen Schützlinge auch gut eingelebt: „Es ist ein kleines Wunder, dass alle Kitten gesund zur Welt gekommen sind“, sagt Stephanie Lang, Leiterin des Assisi-Hofs. „Die drei Katzenmütter – Emmi, Lilly und Frida – waren anfangs noch verunsichert und mussten sich an die neue Umgebung gewöhnen. Besonders Emmi war ängstlich und reagierte anfangs aggressiv, wenn man sich ihr näherte.“