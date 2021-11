Katze stürzte in Mödling in Metallrohr: Von Feuerwehr gerettet

Zu einer Tierrettung wurde die Freiwillige Feuerwehr Mödling am Freitag in einen Gewerbebetrieb alarmiert. Eine Katze war in ein ca. 4 Meter hohes, am Firmenareal abgestelltes, Metallrohr gestürzt. Ihre Besitzerin versuchte die aufgebrachte Katze von außen zu beruhigen.