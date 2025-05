Kastration bei Streunern: Stiftung will Gemeinden helfen

Obwohl Streunerkatzen bzw. deren Nachwuchs im Sommer für Vollbelegung in Tierheimen und Auffangstationen sorgen, will man beim Land nicht bestätigen, dass es in Niederösterreich ein generelles Streunerkatzen-Problem gibt. Allerdings: „Das Streunerkatzenvorkommen in Niederösterreich ist unterschiedlich. Es gibt einige Regionen wo Streunerpopulationen zu Tierschutzproblemen führen“, heißt es aus dem Büro der für Tierschutz zuständigen Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ).