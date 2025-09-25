Kasser neuer Finanz-Landesrat in NÖ, die Grünen reagieren mit Häme

Seit Donnerstag ist es hochoffiziell: Anton Kasser, ehemals ÖVP-Langzeit-Bürgermeister von Allhartsberg im Bezirk Amstetten, gehört nun der niederösterreichischen Landesregierung an. Kasser hat viele Aufgaben zu stemmen: Er ist nicht nur für die Finanzen, sondern auch für die Landeskliniken und die allgemeine Bauaufsicht zuständig. Außerdem fällt die Aufsicht über Gemeindeverbände in seinen Verantwortungsbereich.

Der 62-Jährige erhielt im Landtag 52 von 56 möglichen Stimmen. Er folgt damit auf Ludwig Schleritzko (46), der die Landesregierung verlässt und in die Privatwirtschaft – genauer gesagt zur Raiffeisen – wechselt. "Dem Amt nicht gewachsen" Zustimmung gab es für Kasser – wenig überraschend – von seiner eigenen Partei, den Freiheitlichen, der SPÖ und auch den Neos. Kritik übten die Pinken dennoch – allerdings an Schleritzko. Dieser sei seinem Amt „nie gewachsen“ gewesen, meinte Abgeordneter Helmut Hofer-Gruber, für den es ebenfalls die letzte Landtagssitzung war. Er übergebe „das Ruder an die nächste Generation“, wie er betonte.

„Letztes Aufgebot“ Noch deutlich schärfere Töne schlug Helga Krismer, Klubchefin der Grünen, an. Von der Öko-Partei gab es keine Zustimmung für Kasser. Krismer bezeichnete die ÖVP-Abgänge der letzten Zeit als „unwürdiges Schauspiel“, sprach von einem „letzten Aufgebot“ und meinte, dass die Mannschaft rund um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) immer kleiner werde. „Die wichtigsten Vertrauten verlassen sie“, sagte Krismer.