Karl-Theater zeigt Publikum heuer die Katzenzungen

Liebe, Lust und Schokolade - so lässt sich vielleicht die heurige Inszenierung des Karl-Theaters aus Gießhübl, Bezirk Mödling, auf den Punkt bringen. Nostalgisches 80er-Jahre Feeling und eine gute Portion Wiener Schmäh dürfen dabei nicht fehlen.

Am 15. Mai feiert die Komödie „Katzenzungen“ von Miguel Mihura im Arbeiterkammer-Saal in Mödling Premiere. Nachdem in den vergangenen Jahren der Herbst im Zeichen des Schauspiels stand, setzt die mittlerweile sehr professionelle Amateur-Theater-Truppe heuer wieder auf Frühlingsgefühle.

Die Darsteller wandeln damit auf den Spuren von Publikumsliebling Elfriede Ott, die schon 1966 im Theater in der Josefstadt die Hauptrolle in Mihuras Stück übernommen hat. Allerdings in der damals brandneuen Wiener Fassung von Hans Weigl, auf die auch Karl-Theater-Regisseur Robert Mayr setzt.

„Das war ihre Paraderolle damals“, verrät Vereinsobmann und Karl-Theater-Gründer Karl Rittler. Das Publikum erwarte also heuer ein Klassiker des Boulevard-Theaters. Gepflegte Unterhaltung in Zeiten negativer Schlagzeilen, wie er erklärt.