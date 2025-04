Karambolagen auf der A1: Osterreiseverkehr bescherte Unfälle im Mostviertel

Die Ybbser Helfer wurden zu einem Einsatz mit Menschrettung in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Noch während der Anfahrt wurde die Feuerwehr von der Bezirksalarmzentrale Melk über einen weiteren Unfall im Staubereich informiert. Dieser wurde von der nachrückenden Feuerwehr Blindenmarkt übernommen.

An der ersten Unfallstelle waren insgesamt vier Fahrzeuge zu bergen. Glücklicherweise war niemand eingeklemmt, als die Einsatzkräfte eintrafen. Zwei verletzte Unfallopfer mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehren sicherten die jeweiligen Unfallstellen ab und bargen so schnell es ging die kaputten Fahrzeuge, um eine rasche Verkehrsfreigabe und die Auflösung des Staus zu ermöglichen.

© FF Ybbs an der Donau

Auch im benachbarten Bezirk Amstetten musste die Feuerwehr St. Georgen am Ybbsfelde zur Fahrzeugbergung in dichten Verkehr auf die "West“ ausrücken. Ein beschädigter Unfallwagen war in Fahrtrichtung Wien auf der dritten Spur liegen geblieben.