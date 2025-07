Kapellmeister für 20.000 Blasmusikanten und die eigene Stadtmusikkapelle

Zum dritten Mal leitete Hirtenlehner das Woodstock-Spektakel. „Die Gänsehaut zieht es mir aber noch immer auf“, gesteht er. So wie wohl auch vielen der 20.000 Blasmusiker und Blasmusikerinnen, die für ein harmonischen Mega-Klangspiel sorgten, das alljährlich von Medien aus aller Welt als Kuriosum beklatscht wird.

Er selbst versuche, allein auf der Hauptbühne stehend, sich nicht von der Kulisse einschüchtern zu lassen. "Volle Konzentration. Ich bin da in einem Tunnel“, beschreibt er sein Dirigat von 20.000 nach Leibeskräften drauflosspielenden Musikanten.

Infield-Dirigenten

Zeitgleiches Spiel ist das wichtigste, sogenannte "Infield-Dirigenten“, die sich unter den Musikern in der Masse befinden, helfen beim Beibehalten des Tempos und der Dynamik mit. Kommuniziert wird in diesem einzigartigen Freiluft-Konzertareal nicht über Funk und Headsets, sondern rein über Blickkontakt. "Jede Verzögerung muss vermieden werden, damit wir tempomäßig nicht umschmeißen. Prinzipiell versuchen wir, bei jeder Aufführung dazuzulernen“, so der Musik-Allrounder.