"Kann euch abstechen": Polizei sucht nach möglichem Gewalttäter

Die Polizei in Niederösterreich sucht mittels Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der im Juli in Wiener Neustadt Jugendlichen gedroht hat, sie "abzustechen".

Der unbekannte Mann hatte am 12. Juli gegen 18.15 Uhr zwei Jugendliche in Wiener Neustadt gefährlich bedroht. Mit den Worten „wenn ich will, kann ich euch abstechen“ hatte der Verdächtige einen Rucksack geöffnet und den Jugendlichen mehrere Küchenmesser unter die Nase gehalten.

Hinweise

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat nun Aufnahmen aus der Überwachungskamera freigegeben, die den Mann zeigen. Die Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Gesuchten unter der Telefonnummer 059133-3391-100.