Juwelier-Coup von "Rammbock"-Bande: "Wir lassen uns nicht unterkriegen"

Es war am vergangenen Donnerstag um 4 Uhr Früh, als eine kriminelle Bande mit einem gestohlenen Honda in die Eingangstüre krachte und binnen einer Minute und 40 Sekunden die Schaufensterfronten leer räumte.

Traditionsunternehmen

Auch wenn man als Juwelier immer mit einem derartigen Überfall rechnen müsse, war es für den Unternehmer und seine Familie das erste Mal. Dabei gibt es das Geschäft bereits seit 1985 an diesem Standort am Allerheiligenplatz. Thomas Freibergers Eltern haben den Betrieb in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Institution in Wiener Neustadt gemacht. Nachdem er 2012 in den Familienbetrieb eingestiegen war, übernahm der Sohn im Vorjahr die Geschäfte.