Niederösterreich

Justiz: Neue Präsidentin für das Landesgericht St. Pölten ernannt

Ministerin Anna Sporrer führte Martina Spreitzer-Kropiunik feierlich als neue Präsidentin des Landesgerichts ein.
Johannes Weichhart
16.02.2026, 15:45

Sporrer, Martina Spreitzer-Kropiunik, Andrea Humer

Hoher Besuch am Landesgericht St. Pölten: Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) gratulierte Martina Spreitzer-Kropiunik, die nun offiziell die Leitung der Institution übernommen hat.

Spreitzer-Kropiunik folgt auf Andrea Humer, die über viele Jahre die Geschicke des Landesgerichts geleitet hat. Die feierliche Einführung erfolgte durch Katharina Lehmayer, Präsidentin des Oberlandesgerichts Wien.

Karriere in der Justiz

Spreitzer-Kropiunik begann ihre Karriere 1992 als Richteramtsanwärterin am Oberlandesgericht Wien. 1995 wurde sie zur Richterin am Landesgericht für Strafsachen Wien ernannt, ab 2020 war sie Vizepräsidentin. Seit September 2025 leitet sie nun das Landesgericht St. Pölten.

„Spreitzer-Kropiunik übernimmt ihr Amt in Zeiten, in denen die Justiz stark im Fokus steht. Sie zeigt, dass Justizverwaltung weit mehr ist als Aktenarbeit – sie ist die Basis für das Vertrauen der Bürger in unseren Rechtsstaat“, betonte Justizministerin Sporrer.

Bei der Amtseinführung wurde auch die scheidende Präsidentin Humer gewürdigt. Zahlreiche Gäste gratulierten, darunter Kurt Novak von der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter.

St. Pölten
