Junger Wiener flüchtete in NÖ mit Pkw vor Polizei - Anzeige
Ein junger Wiener ist in der Nacht auf Sonntag mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Er war dabei mit weit überhöhter Geschwindigkeit, ohne Licht und ohne Führerschein unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der 25-Jährige wurde ausgeforscht und angezeigt.
Drift hingelegt
Im Ortsgebiet von Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) war den Polizisten kurz vor Mitternacht ein Pkw aufgefallen, bei dem die Kennzeichenbeleuchtung defekt war und der stark rauchte. Sie hielten den Wagen an und wollten die Papiere kontrollieren. Der Lenker beschleunigte dann jedoch, driftete und fuhr in Richtung Bundeshauptstadt davon.
Anzeige wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung
Im Zuge der Verfolgung raste der junge Mann mit 145 km/h im Stadtgebiet. Er missachtete sämtliche Verkehrsregeln, nötigte entgegenkommende Fahrzeuge zum Ausweichen und befuhr Sperrflächen. Außerdem schaltete er die gesamte Fahrzeugbeleuchtung ab und gefährdete Fußgänger am Zebrastreifen sowie Personen an einer Bushaltestelle.
Die Polizei verlor den Lenker dann in Wien Donaustadt aus den Augen, konnte ihn jedoch wenig später ausforschen. Der 25-Jährige wurde unter anderem wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung angezeigt. Eine Beschlagnahme des Autos wird geprüft.
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