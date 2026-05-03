Junger Wiener flüchtete in NÖ mit Pkw vor Polizei - Anzeige

Ein junger Wiener ist in der Nacht auf Sonntag mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Er war dabei mit weit überhöhter Geschwindigkeit, ohne Licht und ohne Führerschein unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der 25-Jährige wurde ausgeforscht und angezeigt.

Drift hingelegt

Im Ortsgebiet von Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) war den Polizisten kurz vor Mitternacht ein Pkw aufgefallen, bei dem die Kennzeichenbeleuchtung defekt war und der stark rauchte. Sie hielten den Wagen an und wollten die Papiere kontrollieren. Der Lenker beschleunigte dann jedoch, driftete und fuhr in Richtung Bundeshauptstadt davon.